Nieuwe spits voor Excelsior’31: oud-prof Givan Werkhoven

Givan Werkhoven begon met voetballen in de jeugd van AGOVV Apeldoorn. Daarna speelde hij drie seizoenen in de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. Na een uitstapje naar Koninklijke UD en Schalkhaar keerde hij in 2014 terug bij Go Ahead Eagles. Daar maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij kwam 39 keer in actie voor de club en scoorde vijf keer. In de zomer van 2019 maakte hij de overstap naar Helmond Sport.