Nieuwe trainer voor DRC 2012

DE­TO-aanvaller Kevin Aman scheurt nier: ‘Zo veel pijn gun je niemand’

4 januari WIERDEN - DETO-aanvaller Kevin Aman (33) is nog lang niet de oude, maar wel weer thuis na een loodzware periode in het ziekenhuis. Over hoe een potje voetbal door een gescheurde nier veranderde in een nachtmerrie.