Nieuwe trainer voor zaterdagteam Eilemark

Familie van overleden amateur­voet­bal­ler Kevin Aman wil blijvende herinne­ring op sportpark DETO

15 april VRIEZENVEEN - Het plotselinge overlijden van amateurvoetballer Kevin Aman heeft ook voetbalvereniging DETO hard geraakt. De club was zijn tweede thuis. Het is reden voor de familie om tot een blijvende herinnering op het sportpark van de Vriezenveense voetbalclub te komen. De familie vraagt mensen om een gift over te maken, in plaats van bloemen.