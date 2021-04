Nieuwe trainer voor zaterdagteam Tubantia

Amateur­voet­bal­ler Pothast (35) maakt opvallende transfer: ‘Ik was zelf ook verrast’

30 maart Een opmerkelijk nieuwtje uit het amateurvoetbal: Tim Pothast (35) gaat in de absolute nadagen van zijn carrière nog spelen in de hoofdklasse bij DETO Twenterand. „Ik voel me fit en weet zeker dat ik een meerwaarde kan zijn, maar vind het ook spannend om na al die jaren weer op zo’n hoog niveau uit te komen.”