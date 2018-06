Nieuwe trainers Juventa'12 in degradatiestrijd

WIERDEN - Derdeklasser Juventa'12 nam vorige week afscheid van trainer Niek Woesthuis. Voor de nacompetite om lijfsbehoud is Ercan Sancar als interim-coach voor de leeuwen geworpen. Hij moet samen met FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp het vege lijf redden voor de Wierdense ploeg. In de eerste ronde versloeg Juventa Rood Zwart met 4-3. Handhaving blijft dus mogelijk voor de club uit Wierden.

Sancar, Hoe kijk je terug op de afgelopen week?

"Met een goed gevoel. Vorige week werd ik gevraagd, ik vond het een hele eer. Normaal train ik het tweede elftal. Samen met Dennis Telgenkamp, trainer van de A-jeugd (en tevens keeper van FC Emmen, red.), heb ik het opgepakt. Juventa kende een zwaar seizoen, het is lastig om in een paar dagen tijd vertrouwen te kweken. Mijn taak was veel praten en de jongens motiveren. Dat is vooralsnog aardig gelukt."

Zag je het vertrek van Woesthuis aankomen?

"Eigenlijk wel. Hij is een goede trainer, maar had geen klik meer met de groep. Als je dan zo'n slecht seizoen draait, is het voor beide partijen beter om afstand te nemen voor het echt te laat is. Nu is het gezeur minder, de jongens gingen zondag weer voor elkaar door het vuur."

Toch was het aardig spannend zondag.

Jullie hadden een verlenging nodig tegen vierdeklasser Rood Zwart. Het ging dus niet gemakkelijk? "In de nacompetitie is niets gemakkelijk. Ik vond Rood Zwart ook wel de favoriet. Wij hadden 76 goals tegen gekregen en onze laatste wedstrijd in de competitie met 7-0 verloren. Rood Zwart was juist in vorm. Dan ga je toch met een heel ander gevoel dan je tegenstander zo'n wedstrijd in."

Uitgerekend Martijn Telgenkamp, de broer van de trainer, was zondag belangrijk, met drie goals.

"Inderdaad. Dat kan geen toeval zijn, hè? Hij had wel wat geluk, dat zijn broer op de bank zat heeft denk ik wel wat geholpen. Dan wil je toch extra je best doen."