Nieuwe uitdaging voor Twentse amateurvoetballer in Duitsland

Hoe een treffer in blessure­tijd op een ander veld het seizoen voor HSC’21 een prachtig toetje bezorgde

HAAKSBERGEN - Voor HSC’21 begint donderdagavond de strijd om promotie naar de tweede divisie. Wie dat een aantal maanden geleden had voorspeld was voor gek verklaard. Met dank aan een krankzinnige ontknoping van de competitie is het toch de werkelijkheid.

8 juni