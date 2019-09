Nieuwkomer NEO geeft meteen een visitekaartje af

NEO-aanvaller Ron Spoler was vooral te spreken over de overtuiging waarmee NEO de wedstrijd bij ATC speelde. Het lukte de ploeg van Jan Willem van Holland om vroeg druk te zetten op de verdediging van ATC. "We hebben in deze wedstrijd niet veel weggegeven", concludeerde Spoler na afloop. "We hadden afgesproken er vanaf de eerste minuut vol voor te gaan. Mooi dat het hoog druk zetten loont."