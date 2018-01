Nipte nederlaag voor HSC'21 in Utrecht

Blessures dwingen vv Hellendoorn speler Thijs Heuvink tot stoppen

13:41 HELLENDOORN - Thijs Heuvink stopt wegens blessureleed per direct met voetballen. Heuvink kampte al jaren met knieklachten maar wist die door extra trainingen en begeleiding op te vangen. De afgelopen periode werden de klachten heviger en uit onderzoek is gebleken dat de knie dusdanig versleten is dat het niet meer mogelijk en verantwoord is om nog verder te voetballen.