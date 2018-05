Nog 4 finales voor titelkandidaat TVC'28: 'We gaan ervoor'

ZONDAG 2J Witbreuk kan zomerstop vergeten door succes Bon Boys

15:35 HAAKSBERGEN - Wat Wessel Witbreuk (19) betreft, wordt zijn afscheid bij Bon Boys nog even uitgesteld. De linkeraanvaller vertrekt na dit seizoen naar HSC'21. "Ik moet me op 18 juni bij HSC'21 melden voor de eerste training. Maar als we de nacompetitie halen, weet ik niet of we dan al klaar zijn."