Nog zoekende met SDC’12: aanvoerder Jesper Albers verwacht dat een plek in de top zes haalbaar moet zijn

De voorbereiding verliep stroef en ook in de competitie loopt het niet echt gesmeerd: SDC’12 is nog zoekende. Maar aanvoerder Jesper Albers is er niet bang voor dat zijn ploeg in de penarie komt. SDC’12 moet normaal gesproken probleemloos mee kunnen draaien in de tweede klasse. Het team van Albers is momenteel middenmoter. ,,We hebben een nieuwe trainer en de groep is iets veranderd. Ik ben er van overtuigd dat we onderin weg kunnen blijven. Een plek bij de bovenste zes moet haalbaar zijn”, zegt de 22-jarige captain na zeven speeldagen. Het was zoals bij zoveel clubs even wennen aan het begin van het seizoen. Maandenlang was er geen wedstrijd gespeeld. Het ritme moest in trainingen worden vastgehouden.