Noodplan pakt goed uit bij HSC'21

1. Ik sta liever in de spits dan aan de buitenkant.

„Een echte voorkeur heb ik niet. Van origine ben ik een linksbuiten, daar heb ik m’n hele carrière bijna gespeeld. Dat ik sinds dit seizoen in de punt van de aantal sta is, door blessureleed bij andere spitsen, uit nood geboren. Maar het pakt vooralsnog heel goed uit. Ik vroeg laatst aan de trainer of plan B zo onderhand plan A is geworden. Zekerheid heb je nooit, feit is wel dat de andere spitsen er een concurrent bij hebben. Ik ben geen balvaste spits, maar wel iemand die teamgenoten beter laat voetballen. Ik laat me regelmatig inzakken waardoor er ruimte ontstaat voor anderen. Verdedigers hebben het daar moeilijk mee. Tegelijkertijd moet een spits ook scoren, dat is door mijn manier van spelen wat lastiger. Ik kom minder vaak voor de goal dan de spits die er puur en alleen voor de afwerking staat. En toch krijg ik nog kansen genoeg in wedstrijden. Ik sta nu op twee treffers, dat aantal moet omhoog.”