Nooit gezeur, wél muziek en plezier bij UDI

De sfeer op sportpark Wesselerbrink Midden is halverwege de tweede helft opperbest. UDI leidt op dat moment in de wedstrijd met 4-0, waardoor de drie punten alvast met potlood zijn bijgeschreven. Aan de zijlijn viert de humor dan ook hoogtij. Zo besteedt een plukje supporters, terwijl het duel voortkabbelt, meer aandacht aan UDI-reservedoelman Jimmy Poulina die via een ladder een bal van het kleedkamerdak haalt. En als even later de kale reservespeler Chris Bonzet even het zicht op de bal kwijt is, wordt hem plagend van de zijlijn toegeroepen: "Heb je het haar voor de ogen?"

Muziek

Ook na afloop van de met 5-0 gewonnen wedstrijd is de sfeer in het UDI-kamp logischerwijs opperbest als de muziek uit de thuiskleedkamer zich vermengt met vreugdekreten. "Maar de sfeer is het hele seizoen al goed geweest", vertelt UDI-aanvoerder Kevin Schonewille. "Veel spelers zijn vrienden van elkaar en eigenlijk is er nooit gezeur. Natuurlijk gaat het er op de training of tijdens een wedstrijd weleens pittig aan toe, maar in de kantine is het alweer goed. Dat hoeft niet eens uitgesproken te worden. En als je wint, is de sfeer natuurlijk helemaal optimaal."

Schonewille hoopt dat de sfeer binnen de selectie de aankomende weken optimaal blijft. Want alhoewel UDI vorig seizoen promoveerde uit de vijfde klasse wordt er dit seizoen opnieuw op een periodetitel gemikt. Na een periode van gewenning vanwege het grote aantal nieuwelingen en het zoeken naar de juiste formatie bleek de eerste periodetitel daarbij nog een brug te ver.

"Maar een periodetitel is nog steeds de insteek", vertelt Schonewille. "En we willen dit seizoen in de top vier eindigen. Daar hebben we ook het team voor, vind ik. Natuurlijk is het gat met de top drie nu groot maar dit is een competitie waarin iedereen van iedereen kan winnen. Als we een goede periode hebben, dan kunnen we er zomaar weer bijkomen. Vorig seizoen hadden we ook een slechte eerste periode, maar wonnen we daarna tien keer achter elkaar."

Juiste balans

UDI-trainer Tonnie Nanninga sluit zich aan bij de woorden van zijn aanvoerder. Ook hij weet dat de tweede periode aanstaande zondag aanbreekt met een uitwedstrijd tegen Buurse. "Op de tweede periode zetten we nu in. We hebben nu eenmaal een nieuwe ploeg en dat kost tijd. Het was zoeken naar de juiste balans. Maar nu zijn we zover. Het is dit seizoen geen must om te promoveren, maar een periodetitel blijft het doel dit seizoen."