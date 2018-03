Nu het verdedigen lukt, kijkt Sparta Enschede alsnog omhoog

„Onze trainer wil graag dat we zoneverdediging spelen. Wanneer je gewend bent om met je man mee te lopen, dan is het een hele omschakeling”, vertelt Daan Akkerman. „Wij hadden best moeite met dat systeem. Wanneer je het dan half goed doet, is dat net niet voldoende. Afgelopen wedstrijden begon je te merken dat de ploeg het oppakt. Waar het systeem eerst een nadeel was, omdat we altijd wel kansen weggaven, begint het nu zijn vruchten af te werpen.”

Goed begin derde periode

De doelstelling was bij de bovenste vijf eindigen. Dat kan nog steeds, maar bij Sparta wordt ook gekeken naar de laatste periodetitel. „Dit was de eerste wedstrijd in die periode. Natuurlijk zegt een keer winnen nog niets, maar het is wel een fijn begin”, weet Akkerman.

Eerste klasse?

„Ik denk niet dat we slechter zijn dan de ploegen onderin de eerste klasse. Op dit moment ook niet beter, dus mochten de stukjes inderdaad op zijn plaats vallen en we promoveren, dan moet je hopen dat er van buitenaf wat spelers bij komen. Op dit moment hebben we eigenlijk maar 13 à 14 spelers en dat is echt te weinig. Krijg je er een aantal spelers bij die je echt beter maken, dan denk ik dat Sparta ook in de eerste klasse mee kan.”