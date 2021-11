Nu wel volle bak bij de derby TVC’28 - Stevo

Wie is zondag de favoriet?

Mensink: „Thuis verloren wij al bijna twee jaar niet meer. In die twee jaar is er niet veel gevoetbald, maar ik reken ook oefen- en bekerduels mee. Op ons eigen veld kunnen we goed uit de voeten. Het verschil is minder groot dan de vorige keer. Stevo heeft er een paar goede jonge jongens bijgekregen en wij zijn niet helemaal compleet. Okke Schepers, vorig jaar nog trefzeker in de derby, heeft een kruisbandblessure opgelopen en die zijn we lang kwijt. Toch zijn wij licht de favoriet.”