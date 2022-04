Omar Wennink is nu al met beste spelers van Achilles'12 aan de slag

Achilles’12 zegt na dit seizoen het zondagvoetbal vaarwel. De club gaat naar de zaterdagcompetitie. Nog enkele maanden wordt er dus op zondagmiddag gevoetbald. Trainer Omar Wennink zegt dat zijn ploeg gretig genoeg is er iets moois van te maken. Achilles’12 draait bovenin de tweede klasse mee. De Hengeloërs staan derde. De ploeg mocht tot deze zondagmiddag hoop houden op de tweede periodetitel. Maar die kans is tot een minimum geslonken na de onfortuinlijke 1-0 nederlaag bij Bon Boys. De club uit Haaksbergen heeft het nacompetitieticket voor het grijpen. De beslissing in de tweede periode valt komende zondag. Voor Achilles’12 is in het restant van de competitie nog genoeg om voor te strijden. „Natuurlijk gaan we voor het hoogst haalbare. Zelfs voor promotie, ook al is er een groot verschil tussen de eerste en tweede klasse op zaterdag”, weet Wennink.