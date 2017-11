ON schorst Kamphuis voor drie maanden na tik op achterhoofd scheidsrechter

Kamphuis werd in het duel tegen SVVN al in de eerste helft vanwege een blessure gewisseld. Na afloop van de wedstrijd, waarin ON haar eerste nederlaag leed, waren de frustraties groot bij de Almelose ploeg. Vooral richting de zeer warrig leidende scheidsrechter Jansen. In het tumult dat direct na het laatste fluitsignaal ontstond, gaf Kamphuis de arbiter een tik achter op het hoofd.