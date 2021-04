Onbegrip bij directeur amateurvoetbal: ‘Sport had vooraan moeten staan bij heropening’

Frisse lucht

„Probeer maar eens uit te leggen wat de dieperliggende gedachte is achter het besluit om de terrassen eerder te openen dan de sportverenigingen. Natuurlijk, de nood is hoog in de horeca, ik gun het ze van harte (ik ben zoon van een kroegbaas), maar het is toch niet te rechtvaardigen dat je eerder een drankje mag wegtikken in de frisse lucht dan met z’n allen trainen op het voetbalveld? Honderdduizenden leden van voetbalverenigingen zitten nu al sinds oktober vorig jaar thuis, omdat ze ouder dan 26 jaar zijn. Ze mogen alleen op de club komen om met een andere speler een balletje over te trappen. In teamverband trainen is er niet bij. En dat is nou precies wat voetballers willen.”