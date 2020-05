Onder 23-competitie: Quick’20 in bovenste divisie

ENSCHEDE - De KNVB heeft de indelingen (concept) voor onder meer de nieuwe O23-competitie bekendgemaakt. De competitie die komend seizoen begint is onderverdeeld in vier divisies.

Quick’20 is de enige regionale club in de hoogste divisie. In totaal zitten daar zestien teams in die worden onderverdeeld in twee poules van acht. Quick’20 zal hoe dan ook aardig wat reiskilometers gaan maken.

Teams in divisie 1

Argon (Mijdrecht), Be Quick 1887 (Groningen), Barendrecht, DEM (Beverwijk), DOVO (Veenendaal), DVS’33 (Ermelo), Lisse, Forum Sport (Voorburg), IJsselmeervogels (Spakenburg), Kampong (Utrecht), OJC Rosmalen, Quick (Den Haag), Quick’20 (Oldenzaal), Roda’46 (Leusden), UDI’19 (Uden), UNA (Veldhoven).

Overige Twentse teams

De meeste overige regionale teams die zich hebben aangemeld voor de nieuwe competitie (ATC’65, Excelsior’31, HSC’21, HHC) zijn ingedeeld in divisie 2. Daarin zitten in totaal 32 ploegen die worden onderverdeeld in vier poules van acht. NEO (Borne) zit in divisie 3 met vooral clubs uit het westen van het land.