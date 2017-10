Ongekende luxe voor MVV'29

nagalmHARBRINKHOEK - MVV'29 debuteerde vorig seizoen in de tweede klasse. De eerste vijf duels verloor de ploeg, het niveau leek een stapje te hoog, maar met een sterke serie handhaafde de dorpsclub zich toch. Dit seizoen is alles anders: MVV staat na vier duels ongeslagen aan kop.

Quote Eigen jeugd, gestopt en lager elftal zijn de enige drie opties die je bij onze mutaties tegenkomt. MVV'29-aanvoerder Jordy Groot "Deze start is perfect. Dit had ik niet verwacht", vertelt MVV'29-aanvoerder Jordy Groot. Een groter contrast met het begin van vorig seizoen is bijna niet te bedenken. "Toen waren we nieuw in de tweede klasse. Dat was wennen en misschien hadden we te veel ontzag voor grote clubs. Nu zijn we gewend aan dit niveau", aldus de 32-jarige.

Epe, Victoria'28 en Robur et Velocitas werden in de voorbije weken allemaal opzijgezet. Alleen tegen ATC'65 speelde MVV gelijk. "Ik moet er wel bij zeggen dat we nog vrij veel zware tegenstanders ontmoeten de komende weken, maar het is fijn om zo te beginnen. Je voetbalt veel lekkerder en ziet dat het kwartje steeds net goed valt, terwijl dat vorig seizoen vaak anders was."

Mutaties

Bij MVV veranderde er weinig afgelopen zomer. Koen Lesker stopte en twee spelers uit het tweede kwamen over. "Eigen jeugd, gestopt en lager elftal zijn de enige drie opties die je bij onze mutaties tegenkomt. Zo werkt het bij MVV", aldus Groot, die zit seizoen wel een nieuwe trainer langs de lijn heeft staan. Marcel Oude Nijhuis is aan zijn eerste klus als hoofdtrainer begonnen. "Heel veel is er niet veranderd. Het zit hem vooral in kleine dingen. Marcel heeft zelf jarenlang in het eerste gespeeld. Ik heb zelfs nog met hem gevoetbald. Hij weet hoe het er hier aan toe gaat. Hopelijk kan hij deze lijn ook vasthouden."

Het verhaal gaat onder de foto verder

Volledig scherm MVV'29 zegevierde ook bij Victoria'28: 0-5! © Reinier van Willigen

Stabiel

De start van de club uit Harbrinkhoek is veelbelovend, maar MVV is er de club niet naar om nu plots aan een titel te denken. Handhaven blijft de doelstelling. "Deze start helpt daarbij. Wij willen een stabiele tweedeklasser worden. Als er elk jaar wat jeugd doorkomt en er stoppen er niet opeens te veel tegelijk, dan moet dat mogelijk zijn. En komt een periodetitel of zelfs een kampioenschap dichtbij, dan gaan wij daar uiteraard vol voor."