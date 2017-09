Ongeloof bij LSV na miraculeuze wedstrijd: 'Goed ziek van'

vierde klasse aLONNEKER - Bij LSV hadden ze de competitiestart iets anders voorgesteld dan in werkelijkheid is gebeurd. Op bezoek bij Sportlust Glanerbrug kwam de ploeg van trainer Noël Spijker niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Op het eerste oog niet verkeerd, al geeft de manier waarop stof tot nadenken voor de oefenmeester.

„Voorafgaand aan de wedstrijd hadden we voor dit resultaat getekend. Maar als je zo dichtbij bent is dit wel heel zuur", blikt Spijker terug. Zijn ploeg staat tegen Sportlust Glanerbrug bij rust op een 2-0 voorsprong en neemt het op tegen tien man van de thuisploeg na een rode kaart. „Na rust kwamen we zelfs nog op 3-0, maar daarna ging het steeds iets minder. Als trainers hebben wij een inschatting gemaakt en dat heeft achteraf niet goed uitgepakt. Dus wij hebben er net zo goed debet aan."



Combinatie van factoren

Spijker incasseert met zijn ploeg weliswaar de 3-1, maar denkt vijf minuten voor tijd de buit binnen te hebben. Totdat Sportlust in een paar minuten tijd twee keer het net weet te vinden. „Op zo'n moment gaat er van alles mis. We weken van ons plan af en gaven heel veel ruimte weg doordat we tactisch verkeerde keuzes maakten. Het was een combinatie van goed uitgespeelde aanvallen en persoonlijke fouten. Een onervaren groep? Nee, daar heeft het niet aan gelegen. Wij kunnen niet zeggen dat we een jonge groep hebben."

Verbazing

Het is muisstil als Spijker na de wedstrijd de kleedkamer binnenstapt. „Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Schreeuwen heeft geen enkele zin en daar hebben wij ook een veel te hecht team voor." Sportlust leek op voorhand een ploeg waarvan gewonnen kon worden. Al denkt Spijker daar anders over. „Ze zijn misschien gepromoveerd, maar hebben in potentie een heel aardig elftal. Daarom verbaasde het mij ook dat wij in de eerste helft het initiatief hadden over de wedstrijd."