Onrust tussen clubs Losser en buurman AJC

Het gaat om Nick Voogtsgeerd, Nathan Struijk en Bart Spitholt. Bij Losser zijn ze teleurgesteld over het vertrek van de spelers naar de zaterdagvierdeklasser, maar de vereniging had het enigszins zien aankomen "Wij balen van de handelwijze van AJC'96. Zij hebben acht à negen jongens van ons benaderd. Dat heb ik nog nooit meegemaakt", aldus technisch commissaris Pieter-Bas van Vliet van Losser.

Opnieuw beginnen

Bij AJC'96 zijn ze blij met de komst van de drie spelers. "Wij hebben vorig jaar gezegd dat we helemaal opnieuw willen beginnen en dat we de club binnen drie jaar een eigen gezicht willen geven. Komend seizoen staan er voor 90 procent eigen jongens of jongens uit Losser in het eerste elftal", vertelt Frans Droste van de technische commissie van de club.