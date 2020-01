Ontlading bij HSC’21: invaller Postma scoort in blessuretijd 3-3

Na een kwartier had DEM al een riante voorsprong te pakken. Cerilio Cijntje had de score geopend en Bryan Herraez Gallego maakte er in de vijftiende minuut 0-2 van. HSC’21 bleef in de wedstrijd door een doelpunt van Tom ter Hogt, vlak voor de pauze. Maar ook in de tweede helft vond DEM het net en dat met tien man, nadat Michael Obioha zijn tweede gele kaart had gekregen. Cerilio Cijntje maakte uit een vrije trap zijn tweede van de middag: 1-3.