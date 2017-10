Onzekerheid moet er snel uit bij DOS uit Vriezenveen

Onzekerheid

"Het heeft te maken met onzekerheid", is de conclusie van De Weerdt. "Tegen DETO Twenterand hebben we een prima eerste deel gespeeld. We kregen drie goals tegen uit standaardsituaties. Dat hoort ook bij het spelletje, maar het is niet zo dat we het voetballend slecht deden. Zaterdag werden we in Dronten op felheid en in de omschakeling afgetroefd. Het was los zand en dat is enorm balen. Bij rust stonden we met 1-0 achter, en toen was er nog niets aan de hand."