Onzekerheid smetje op goed seizoen Oranje Nassau: 'Leveren er graag punten voor in'

Nagalm TVC'28 heeft alles in eigen hand

17 april TUBBERGEN - Na de ruime 5-0 zege in de derby bij MVV'29 begint het er goed uit te zien voor TVC'28. Met nog enkele inhaalduels voor de boeg is de ploeg de grootste titelkandidaat in de tweede klasse J. SDC'12 is de concurrent van de ploeg uit Tubbergen.