Ook BWO naar het zaterdagvoetbal? Het zou zomaar kunnen

Binnen twee jaar van de eerste klasse naar de vierde klasse afdalen? Normaal gesproken kan het niet. Maar bij BWO is dat wellicht realiteit na dit seizoen. De club uit Hengelo overweegt een overstap naar het zaterdagvoetbal. Het is niet ondenkbaar dat de eersteklasser op zondag van vorig seizoen na de zomer een zaterdagvierdeklasser is. BWO speelt met een eventuele switch in op de veranderende ontwikkelingen in het amateurvoetbal. Steeds meer voetballers geven de voorkeur aan wedstrijden op zaterdag. "Meer dan de helft van de selectie is bereid op zaterdag te gaan spelen", zegt de tweede oefenmeester Paul Oberjé van BWO na de met 3-2 verloren derby tegen ATC'65.