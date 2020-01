Ook De Zweef is om en zegt prestatievoetbal op zondag vaarwel

Wat opvalt is dat De Zweef met het vlaggenschip op zondag uitkomt in de eerste klasse, terwijl het eerste zaterdagteam in de vierde klasse speelt. Die situatie is bij Rigtersbleek, dat eerder deze week met een identiek bericht kwam, exact hetzelfde.

Het bestuur van De Zweef licht de leden op maandag 3 februari verder toe op het besluit. “Dat we kiezen voor een andere speeldag, wil natuurlijk niet zeggen dat we een andere club zijn geworden of gaan worden. We blijven gewoon De Zweef. Zoals dat altijd is geweest. We hadden ervoor kunnen kiezen in verband met het eeuwfeest een beslissing uit te stellen, maar dat hebben we bewust niet gedaan. De tijd is er rijp voor nu de overstap te maken en daar niet mee te wachten", aldus voorzitter Erik Heuver.