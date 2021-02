Ook NEO doet mee aan regionaal toernooi amateurvoetbal

Hellendoor­ner Gerrit Westenberg (95) overleden: nooit gevoetbald, maar wel erelid Hulzense Boys

18 januari HULSEN/HELLENDOORN - Hellendoorner Gerrit Westenberg sloeg ondanks zijn hoge leeftijd geen thuiswedstrijd van Hulzense Boys over. Hij had een vaste plek bij het raam in de bestuurskamer in het clubgebouw op sportpark Smidserve. De clubman in hart en nieren, die in 2004 werd benoemd tot erelid, overleed op woensdag 13 januari op 95-jarige leeftijd in woonzorgcentrum De Blenke.