Ook Sportclub Daarle voorzien; trainerscarrousel amateurvoetbal compleet!

Video Justin uit Westerhaar is 14 en voetbalt al in het eerste: ‘Ze klappen er hier harder op dan in de jeugd’

30 juni SIBCULO/WESTERHAAR - Op het EK voetbal werd tot twee keer toe het record van jongste speler op het toernooi verbroken. De jongste is nu de Pool Kacper Kozlowski, tegen Spanje (1-1) was hij 17 jaar en 246 dagen. Nog drie jaar wachten, dan is Justin Smit (14) uit Westerhaar ook zo oud. Hij speelt nu al in het eerste, bij Voorwaarts.