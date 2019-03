Ook SVV’91 en Phenix kunnen zonder grensrechter voetballen

Ze willen het liever niet meer over die oktoberzondag van vorig jaar hebben toen een akkefietje tijdens de heenwedstrijd gierend uit de klauwen liep. Vandaag wordt er een nieuwe start gemaakt in het Enschedese voetbal en daar staan deze twee ploegen symbool voor. ,,Geen commentaar”, luidt het antwoord van Phenix-aanvoerder Coen Bijsterbosch met een knipoog als hem wordt gevraagd of de tegenstander voor aanvang nog een snelle knuffel krijgt. Zijn collega Sinan Odebas van SVV’91 verzekert dat ze er vanmiddag alles aan doen om er een mooie pot van te maken. ,,Komt helemaal goed.”

Revanche

Nou is dat laatste geen vanzelfsprekendheid in het Enschedese voetbal, weten ook deze 22 brave borsten die door schade en schande wijs lijken geworden. De voorspelling van de rechtsbuiten van SVV’91 dat zijn ploeg de wedstrijd met 5-0 gaat winnen, is vooral ingeven door sportieve revanchegevoelens van de speler dan verkeerde, rancuneuze trekken. De uit de hand gelopen heenwedstrijd vorig jaar immers vlak voor tijd bij 6-0 voor Phenix gestaakt.

Imago

Shake hands heet het deze middag op de middenstip van het Wethouder Horstman Sportpark. En er worden wat handen geschud in een zompige middencirkel. De wethouder van sport en sociaal domein is er, Hans Reefman van de SEO ook. Dat is de scheidsrechterverenging Enschede en omstreken. Secretaris Henk Bolhaar van de KNVB Regio Twente vindt dit moment evenzeer te belangrijk om over te slaan en zo denkt ook Gijs Rekers van de Enschedese voetbalfederatie erover. Voorzitter Rama Jagai van SVV’91 ontfermt zich als een goed gastheer over de genodigden, inclusief de bestuurlijke afgevaardigden van de tegenstander. ,,We willen allemaal dat het imago van het Enschedese voetbal verandert. Daarvoor gaan ook wij het manifest ‘Voetballen met plezier in Enschede’ ondertekenen. Ja, ik heb alle vertrouwen in een kentering in denken en dat gevoel moeten we vasthouden.”

Volledig scherm SVV'91 - Phenix. © Reinier van Willigen

Overschrijving

Juichen voor een treffer van de tegenstander gaat deze middag een paar strepen te ver. ,,Acht er zal heus nog wel eens iets voorvallen”, klinkt Roy Elferink van Sportaal realistisch. ,,De federatie en scheidsrechtersvereniging hebben samen met Sportaal als sportondersteunende instantie in Enschede het manifest ‘Voetballen met plezier in Enschede’ opgesteld en daar kunnen alle Enschedese clubs zich in vinden. Dat is al een mooi signaal. Dat manifest is een algemene handleiding voor gedragsregels en omgangsvormen tussen clubs onderling en de scheidrechtersvereniging. De overschrijving van een speler behoort bijvoorbeeld door betrokken clubs gecommuniceerd te worden om misverstanden bij zo’n overgang te voorkomen. Want die kunnen op en langs het veld tot ongenoegen leiden. Het is mooi dat juist deze twee verenigingen hier vanmiddag symbool willen staan van dat manifest. Puur toeval, want aandacht voor de 100ste verjaardag van de SEO stond al op het programma voor vandaag.”

Gewoonte

Elferink is sinds kort gestopt als keeperstrainer van de vrouwen van FC Twente en in Duitsland aan de slag gegaan. Daar hebben ze de grensrechter tot een bepaald niveau geschrapt. ,,Doen we hier ook al met de jongste jeugd”, meldt Henk Bolhaar van de KNVB. ,,Moeten we net als bij onze Oosterburen naar boven doorvoeren.” Maar als SVV en Phenix dan weer eens tegen elkaar voetballen? ,,Ook dan. De wil is er zeker. Het moet alleen nog gewoonte in denken en beleving worden.”