Ook voor Excelsior’31 zit de winterstop er op

RIJSSEN – De lagere competities (vanaf de eerste klasse) in het amateurvoetbal hebben nog een weekje rust, in de hoofdklasse is het vanaf dit weekeinde weer showtime. Excelsior’31 speelt de eerste competitiewedstrijd van 2018 zaterdag uit bij SDC Putten.

Even opfrissen, hoe is de stand van zaken?

Excelsior’31 bleek de grote verrassing van de eerste seizoenshelft. De ploeg mikte bij de start van de competitie weliswaar op een plek bij de bovenste vijf, of dat ook reëel was moest blijken. Voorlopig gaat het boven verwachting goed. Halverwege het seizoen is Excelsior door het behalen van de periodetitel al zeker van de nacompetitie en doet de ploeg ‘gewoon’ mee om het kampioenschap. Tegenvaller was de laatste twee duels voor de winterstop werden verloren. Toch staan de Rijssenaren nog keurig tweede achter koploper Genemuiden. De achterstand is vier punten, maar Excelsior speelde een duel minder. De verschillen in de top zes zijn sowieso klein:

1. Genemuiden 15-30

2. Excelsior’31 14-26

3. Staphorst 15-24

4. DFS 14-23

5. Ajax (amateurs) 14-23

6. Berkum 13-21

Wat valt er te vertellen over de eerste tegenstander van 2018?

SDC Putten staat zevende (21 punten uit 14 duels). Met 22 treffers is Excelsior verreweg de minst scorende ploeg uit de top, maar eerder dit seizoen gingen tegen SDC Putten de ballen er wel eenvoudig in. Excelsior won in Rijssen met 4-0. SDC Putten uit of thuis is overigens wel een groot verschil: de ploeg is voor eigen publiek dit seizoen nog ongeslagen.

Beide teams nog geoefend de afgelopen weken?

Zeker. SDC Putten reisde zelfs naar Spanje af voor een trainingskamp. Goed voor het teamgevoel, hoewel de weersomstandigheden tegenvielen (twee trainingen vielen zelfs uit en door geannuleerde vluchten duurde het verblijf een dag korten dan gepland). Voor wat het waard is: in Spanje won Putten een oefenduel met 3-0 van Silvolde. In Nederland gingen twee vriendschappelijke potjes verloren (5-2 tegen DTS, 3-1 tegen Unitas).

Excelsior kende qua uitslagen geen goede voorbereiding. Bij Quick’20 werd met 3-0 verloren, tegen FC Winterswijk werd het 1-1. De hoofdklasser gebruikte de winterstop ook om te evalueren en alvast vooruit te kijken naar volgend seizoen. Onder andere Hakim Ezafzafi, Hielke Penterman en Simon Baysoy voetballen ook na de zomer nog in Rijssen.

Heeft Excelsior’31 een niveau hoger eigenlijk wat te zoeken?