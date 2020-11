Ook zonder competitiewedstrijden is het een leerzaam seizoen voor Excelsior’31-trainer Wouda

Normaal gesproken had Excelsior’31 afgelopen weekeinde een thuisduel gespeeld tegen Ter Leede. En komend weekeinde zou in Amsterdam de wedstrijd tegen de amateurs van Ajax wachten. Helaas, sinds 10 oktober rolt ook in de derde divisie de bal niet meer. Dus maar even het geheugen opfrissen, dit is de huidige stand boven in de derde divisie: