'Opa' van Bon Boys wil opnieuw historie schrijven

Hij heeft op het sportpark De Greune de bijnaam 'opa'. Het zegt alles over hoe lang Martijn Schuur al deel uitmaakt van het eerste elftal van Bon Boys. "Al dertien jaar", meldt de 32-jarige verdediger uit Haaksbergen. "Ik kan me nog herinneren dat we zo'n negen jaar geleden een wedstrijd in Vorden speelden. Milan en Dani Bultman waren toen nog jeugdspelers en stonden ons destijds met trommels en vlaggen aan te moedigen. Inmiddels zijn ze de 20 gepasseerd en zijn we ploeggenoten. Dat zijn leuke dingen."