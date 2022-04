Opeens is ook het doelsaldo goed: MVV’29 presteert keurig na de hervatting met een 15-0 zege als hoogtepunt

Aanvoerder Cas oude Avenhuis (29) loopt al heel wat jaren mee in het voetbal, maar een zege zoals afgelopen zondag kan hij zich niet heugen. Zelfs niet in de jeugd of in de vijfde klasse. Eén van de vijftien treffers kwam op zijn naam, jongere broer Stan maakte er drie. „Vier keer Oude Avenhuis in de maandagkrant, prima toch?”, aldus de aanvoerder.