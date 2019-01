Opgefokte sfeer in het amateurvoetbal: ‘Niet naar Twentse steden!’

De boodschap van de spelers van het derde zaterdagteam van VV Haaksbergen liet aan het eind van het seizoen aan duidelijkheid niets te wensen over. „Wij hebben aangegeven dat we per direct stoppen met voetballen als we weer naar het Twentse moeten”, vertelt Kees Obelink, de trainer van het team in de absolute kelderklasse van het amateurvoetbal. „Wij hebben weleens gespeeld in de regio Holten/Wierden en dat is ook prima, maar wij willen hoe dan ook niet meer naar de stad. En dan hebben we het over Enschede en Almelo. Daar zijn we helemaal klaar mee.”