Opgestapte Excelsior’31-keeper Koetsier: ‘Er is iets geknakt’

Je was vele jaren de eerste doelman van Excelsior’31, maar kreeg deze week te horen dat je je plek kwijt bent. Niet leuk, maar waarom dan meteen helemaal stoppen? Dat is wel heel makkelijk, toch?

„Omdat ik de knop niet kan omzetten. Ik snap nog steeds niet waarom ik niet meer de eerste doelman ben, ik zag het totaal niet aankomen. Hoe langer ik er over nadenk, hoe bozer het me weer maakt. Ik heb geen rare dingen gedaan in de voorbereiding, ving ook geen signalen op dat ik m’n plek wel eens kwijt zou kunnen raken. De trainer kwam aan het begin van de week naar me toe met de mededeling. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Boos, verbazing, ongeloof, alle emoties gingen door me heen.”

Quote Ik snap nog steeds niet waarom ik niet meer de eerste doelman ben, ik zag het totaal niet aankomen Melvin Koetsier

Jij en de andere keeper Anthony van Zaltbommel zaten heel dicht bij elkaar, zo gaf de trainer aan.

„Ik verwijt Anthony niets, hij is echt een talentvolle keeper. Maar dat ook hij me liet weten verrast te zijn, zegt wel iets. Ik vind ook dat ik een streepje voor heb. Als iemand echt beter is, dan zal ik het ook accepteren dat ik na jaren mijn plek kwijt raak. Maar het ging om details volgens de trainer. ”

Je kunt toch in trainingen laten zien dat jij de beste bent en je plek terugveroveren?

„Als ik het gevoel zou hebben dat dat mogelijk was zou ik het doen, maar het kwaad was geschied. Er is iets geknakt en dat valt niet meer te repareren. Ik kan dan niet doen alsof er niets aan de hand is. Ik heb echt zo veel berichten gekregen van mensen binnen de selectie en de hele club die het ook niet zagen aankomen, dat is alleen maar een bevestiging van mijn gevoel dat het gewoon niet klopt.”

Het is dus echt over en uit?

„Ja. Ik heb er eerst een paar nachtjes over geslapen voordat ik deze beslissing nam. Ik besef me heel goed dat niemand gelukkig is met deze situatie. Excelsior’31 is een keeper kwijt en dit zorgt toch voor onrust. En voor mij is het, denk ik, einde carrière. Ik ben 32 jaar en had gehoopt op nog minimaal een mooi seizoen, maar het is anders gelopen.”