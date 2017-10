Opmerkelijke transfer: Dario Tanda van PEC Zwolle naar Sportlust Glanerbrug

De 22-jarige Tanda, die in het verleden ook voor FC Twente speelde, zou het plezier in het voetbal zijn kwijtgeraakt. De laatste jaren kwam hij bij FC Twente, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle ook amper aan spelen toe. Ook tekende hij een contract bij het Deense Vendsyssel FF, maar dat liet hij binnen een week weer ontbinden.

Tanda gaat spelen voor het eerste zondagelftal van Sportlust Glanerbrug. De ploeg van Hilbert van Gils staat tweede in de vierde klasse A. En treft aanstaande zondag Sportclub Overdinkel. Wanneer Tanda aansluit is nog niet bekend. Hij zou zijn debuut kunnen maken in het uitduel met HVV Hengelo, of twee weken later in het thuisduel tegen Sportlust Vroomshoop.