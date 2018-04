Opnieuw moeizaam jaar DSVD: 'Maar voetballend progressie geboekt'

video Vlammend schot bij De Zweef, 'circusar­tiest' op het veld van RKZVC

15:21 ENSCHEDE - Een RKZVC-speler doet alsof hij in het circus is na zijn goal, een bikkelharde overtreding op een voetballer van FC Winterswijk en een vlammend schot bij De Zweef. Er viel afgelopen weekeinde genoeg te beleven in het regionale amateurvoetbal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in de video.