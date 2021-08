Opnieuw winst Excelsior’31

De bezoekers herpakten zich en kort na de pauze was het raak. Spits Givan Werkhoven scoorde uit een hoekschop. Niet veel later ging de bal op de stip toen Barendrecht over de schreef ging en rood kreeg. Hakim Ezafzafi lobde de strafschop erin. Barendrecht vocht zich terug na balverlies op het middenveld bij Excelsior (1-2), maar het slotakkoord was weer voor de bezoekers. Invaller Simon Seppenwoolde maakte de 1-3.