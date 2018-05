Opstappen Jong FC Twente biedt extra kans voor Excelsior'31

Open plek

Als gevolg hiervan ontstaat er dus een open plek in de derde divisie zaterdag en de onderliggende klassen. Deze open plaatsen zullen worden opgevuld vanuit de nacompetitie. Het na dit seizoen stoppen van Jong FC Twente heeft dus geen invloed op de promotie-/degradatieregelingen zoals die nu is, laat de KNVB weten.

Finale

De open plaats in de derde divisie wordt als volgt opgevuld: om tot opvulling van de open plaats in de derde divisie te komen, spelen de verliezend finalisten van de nacompetitie tussen de derde divisie zaterdag en hoofdklassen zaterdag één extra wedstrijd op zaterdag 16 juni voor één plaats in de derde divisie. De wedstrijd zal in principe op neutraal terrein worden vastgesteld, maar in overleg kan anders worden besloten, aldus de KNVB. Dit kan interessant zijn voor Excelsior'31, dat de eerste periode won in de hoofdklasse en de nacompetitie ingaat.