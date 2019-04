Opvallend: speler DSVD krijgt rood na commentaar op eigen coach

“Marten verspeelde de bal, nadat hij een paar keer de bal niet aan een medespeler gaf. Ik ging aan de andere kant van het veld uit m’n plaat, waarop hij reageerde ‘ik weet het wel, ik ben geen mongool’”, vertelt Leferink. De scheids legde vervolgens het spel ongeveer twee minuten stil. “Hij zei tegen Marten dat er een rapporteur langs het veld staat en hij een rode kaart moet geven voor schelden. De rapporteur vertelde dat het geen reden was om rood te geven. Daar ben ik het mee eens. Het is iets voor ons en niet voor de scheids.”

DSVD moest het laatste half uur verder met een man minder, maar won de wedstrijd met 2-3. Na het duel hebben Leferink, Lubbers en het bestuur erover gepraat. De trainer licht toe: “Hij was even gefrustreerd en snapte dat hij een fout had gemaakt. Ik keur zijn taalgebruik af en we zullen het er binnenkort nog eens over hebben.”