Opvallend: trainer EGVV al voor de start van de competitie weer vertrokken

DETO gestaakt, De Zweef wint derby Uitslagen, doelpunten­ma­kers én wedstrijd­ver­sla­gen amateur­voet­bal (zaterdag)

26 september De kop is eraf in het amateurvoetbal, de eerste speelronde van het nieuwe seizoen leverde meteen volop spektakel op. Wat gebeurde er op de velden? Wie scoorden er? De verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.