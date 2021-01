Opvallende rentree Van Oenen (69) in het amateurvoetbal: ‘Ik mis de spanning rondom wedstrijden’

Terug van weggeweest in de dug-out: Freek van Oenen. De 69-jarige trainer is vanaf komend seizoen hoofdcoach van het zondagteam bij Achilles’12.

Dat is even geleden. Quick’20, seizoen 2007/2008, was je laatste klus als hoofdcoach.

„Klopt, maar daarna was ik nog wel actief bij clubs. Ik heb als technisch manager gewerkt bij Losser, Rigtersbleek en de afgelopen jaren bij De Tubanters. Heel leuk om te doen, maar het allerleukste blijft zelf een elftal coachen. Ik begon steeds meer het teamgevoel te missen, de spanning rondom wedstrijden. Ik voel me hartstikke fit en ben dolblij dat ik bij Achilles’12 weer aan de slag kan. Het wordt mijn derde periode als coach van de club waar ik een speciale band mee heb.”

Over Achilles’12, er wordt gesproken over een mogelijke koerswijziging. Het zaterdagteam van de club, uitkomend in de vierde klasse, wordt steeds belangrijker. Ben je niet bang dat je op zondag moet trekken aan een dood paard?

„Absoluut niet. Het zondagteam van Achilles speelt het hoogst, in de tweede klasse. Als ik er niets in zag, dan had ik geen ja gezegd. Ik kom om te presteren. De jongens uit het huidige zondag 1 blijven komend seizoen in hetzelfde team spelen en zijn ambitieus, zoals ook het zaterdagteam ambities heeft. Wat de toekomst brengt weet ik niet, maar voorlopig houdt Achilles’12 twee prestatieteams.”

Behalve als trainer ga je ook als technisch manager aan de slag bij Achilles’12?

„Klopt, in eerste instantie belde de club me ook voor die functie. Vanaf 1 februari begin ik als technisch manager en ga ik de club ondersteunen bij onder meer de structuur in de jeugd. Dit is een perfecte combinatie.”