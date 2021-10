Oranje Nassau hoopt na twee mislukte pogingen op de tweede klasse: ‘Maar Hellendoorn heeft de 2 beste spelers en De Zweef het beste team

Horizon­taal overstap­pen naar zaterdag­voet­bal: tot vanavond kan het nog

30 september HENGELO - Amateurvoetbalclubs die ‘horizontaal willen overstappen’ voor het seizoen 2022-2023 hebben nog tot vannacht om een verzoek in te dienen, zegt de KNVB. Een verzoek dat na 30 september wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen. In het verspreidingsgebied van deze krant zijn vooralsnog twee clubs die een overstap hebben aangevraagd. Zowel Tubantia als Achilles’12 uit Hengelo wil de zondag definitief inruilen voor zaterdag.