Oranje Nassau uit Almelo kan periode pakken in inhaalweekeinde (+programma)

TWEEDE KLASSE J Gestaakte wedstrijd Bon Boys komende zondag al hervat

10:02 De gestaakte wedstrijd tussen Colombia en Bon Boys in de tweede klasse J wordt komende zondag al hervat. Het duel in Apeldoorn werd afgelopen weekeinde in de 38e minuut gestaakt vanwege een blessure bij de scheidsrechter. Omdat er geen vervanger gevonden kon worden, ging er al snel een streep door het duel.