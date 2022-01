Organisatie Auni-Toernooi prikt nieuwe datum voor het populaire, multiculturele zaalvoetbalevenement

„Het is voor ons ook een zeer onzekere tijd vanwege de situatie rondom corona, maar we blijven als organisatie ons best doen om de moed erin te houden”, laten de organisatoren weten. „Aanvankelijk hadden we ons 36ste Auni-Toernooi willen houden op zondag 2 januari. Vervolgens moesten we het toernooi verplaatsen.” Het evenement werd verplaatst naar 8 januari. „Maar vanwege de nieuwe coronamaatregelen die er toen waren, waren we genoodzaakt om ook zaterdag 8 januari te annuleren.”

Bewuste keuze datum

Nu is er dus een nieuwe datum gekozen: zaterdag 19 februari. „Wij hebben bewust voor deze datum gekozen, want het is dan de eerste dag van de voorjaarsvakantie en het is een vrij weekend voor het amateurveldvoetbal”, aldus de organisatoren. „Verder hebben we besloten om de door ons in een reeds eerder stadium genomen beslissingen te handhaven: maximaal zestien teams, geen damespoule en alles wordt afgewerkt in één sporthal (sporthal Veldwijk). Dan is er in ieder geval minder beweging, omdat het in één sporthal wordt gehouden, en het aantal personen zal ook een stuk lager zijn dan normaal.”