Organisatie Tukker Cup 'dik tevreden' na doelpuntrijke eerste speelronde

Veel goals

Maar liefst 89 doelpunten werden er gemaakt in vijftien wedstrijden. Een gemiddelde van 5,93 goals per duel. Het meest doelpuntrijke duel werd dinsdagavond gespeeld in Vriezenveen, waar eersteklasser DOS'37 met 10-2 wist te winnen van vijfdeklasser Haaksbergen. Er werden veel monsteroverwinningen genoteerd. Zo won SDC'12 met 7-0 van TVO, DETO met 0-7 bij Drienerlo en GFC Goor met 6-1 van Avanti Wilskracht.

Zorgen deze afstraffingen er voor dat de kleinere clubs zich volgend seizoen niet meer aanmelden? "Nee, dat denk ik niet", vertelt Assink. "Dit hadden we wel verwacht. We hebben de poules ingedeeld door clubs in pot 1 tot en met 4 te plaatsen. Dat zie je in de Champions League ook." Zo kan het dus dat een eersteklasser nu nog tegen een vijfdeklasser speelt. "Voor een ploeg als Haaksbergen is het misschien even schrikken, maar ze hoeven zich niet te schamen. Het is altijd beter dan een training."