Ottenhof langer coach van MVV’29

Bekertoernooi Teleurstel­ling bij amateurs: ‘Visieloos besluit van de KNVB’

18 november De KNVB heeft amateurclubs een extra tik op de toch al blauwe neus gegeven. De 26 amateurploegen die nog actief waren in het bekertoernooi, zagen hun avontuur gisteravond in rook opgaan door per direct uit het toernooi te worden gezet. Hoewel zij een compensatie ontvangen en volgend jaar direct geplaatst zijn, is het onbegrip groot.