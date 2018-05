Oud-Excelsior'31-speler Denis Mahmudov naar Excelsior

Mahmudov komt over van FC Dordrecht, waar hij afgelopen seizoen indruk maakte met 15 goals en 4 assist in de Jupiler League en drie goals in de play-offs, waarin Dordrecht in de halve finale nipt werd uitgeschakeld door Sparta. In het verleden kwam de Macedoniër, die sinds zijn vijftiende op een paar buitenlandse avonturen na in Nederland woont, onder meer uit voor PEC Zwolle, Sparta, Levski Sofia en Telstar.