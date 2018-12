Oud-international Ugur Yildirim nieuwe trainer Barbaros

Yildirim is afkomstig uit Apeldoorn en brak door bij Go Ahead Eagles. In Deventer liet de rechtspoot al zien dat hij een specialist was in het nemen van vrije trappen. In 2004 won hij het wereldkampioenschap vrije trappen nemen in Marbella. Hij liet ondermeer Zinedine Zidane achter zich. Na Go Ahead Eagles speelde Yildirim voor Heerenveen en in Turkije voor Gaziantepspor, Sivasspor en Kasimpasa. Hij sloot zijn carrière af bij AGOVV en later nog bij CSV Apeldoorn.