Oud-prof Jules Reimerink nu oppermachtig met Quick’20: 'Wij worden sowieso kampioen'

Wie kan Quick'20 dit seizoen afstoppen in de jacht op de titel in de tweede klasse? Niemand, verwacht Jules Reimerink. De aanvaller van Quick'20 is zelfverzekerd. Hij is niet onder de indruk van de eerste tegenstanders in het prille seizoen. "Wij worden sowieso kampioen", zegt de voormalige profspeler aan de vooravond van de derby tegen De Esch.